Kocasının tecavüzden mahkumiyet kararını görünce şoka girdi

Muğla'da 2009 yılında Macaristan uyruklu 20 yaşındaki Erasmus öğrencisi R.S.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla 13 yıl 9 ay hapis cezası çarptırılan Murat D.’nin eşi K.D. (23), tecavüz skandalını öğrenince boşanma davası açtı. Murat D.’nin bu olayı kendinden yıllarca sakladığını ve hükmün kesinleşmesiyle her şeyi öğrendiğini belirten K.D., 1 milyon 100 bin liralık tazminat talep etti.

Anadolu Aile Mahkemesi’ne verilen dava dilekye göre K.D. (23) ile Murat D. 3 yıl önce evlendi. Murat D., 2009 yılında Muğla’da Macaristan uyruklu 20 yaşındaki Erasmus öğrencisi R.S.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla 1 yıl hapis yattıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olduğunu ve 2 ayrı yabancı kadından iki çocuğu olduğunu K.D.’den gizledi.

2 AYRI KADINDAN 2 ÇOCUĞU VAR

Evlendikten 4 ay sonra Murat D., tecavüz iddiasıyla yargılandığı mahkemece 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Murat D.’nin tutuklanmasıyla birlikte her şeyi öğrenen K.D., eşinin 2 ayrı kadından 2 çocuğu olduğunu da öğrenince şok oldu. Gerçekleri öğrenen K.D., eşi Murat D.’nin başka taciz suçları da işlediğini ve uyuşturucu yetiştirip sattığını da öğrendi. Düğünde kendisine takılan altınların daha sonra sahte olduğunu da öğrenen K.D., yaşananların ardından psikolojik bunalıma girerek intiharın eşiğine kadar geldi. Bunun üzerine K.D., avukatları Tümay Cumhur Ergen ve Erdoğan Güney aracılığıyla, eşi Murat D.’ye boşanma davası açtı.

TEDBİR KONULMASINI TALEP ETTİ

Muğla’da turizm işiyle ilgilenen Murat D.’nin tuz ve balıkçı teknelerine ihtiyati tedbir konulmasını talep eden K.D., yüz kızartıcı ve küçük düşürücü suçtan hükümlü bulunan eşinden dava süresince 10 bin lira nafaka istedi. Kübra Duman ayrıca 650 bin lira maddi, 450 bin lira da manevi tazminat talebinde bulundu.

K.B. kocası ile ilgili gerçeği evlendikten sonra öğrendi...

ERASMUS ÖĞRENCİSİ OLARAK GELMİŞTİ

2009 yılında Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Muğla’ya gelen 20 yaşındaki Macaristan uyruklu R.S. isimli kız öğrenci, Akyaka’da bir apartta kaldı. R.S. apartta kalırken tanıştığı bir Türk kanalıyla bara gitti. Barda tanıştığı M.B. ve Murat D. isimli şahıslar, R.S.’yi eve götürmek yerine araçları ile Akyaka Mahallesi Çınar Mevkiine götürdü. R.S. burada, iki kişi tarafından tehdit ve cebir yolu ile nitelikli cinsel saldırıya uğradı. Macar öğrenci, saldırı sonrası Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine suç duyurusunda bulundu. 2009 yılında ve Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada M.B. ve Murat D., ‘tehdit, cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 13’er yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay tarafından hapis cezaları onanan M.B. ve Murat D., yakalanarak cezaevine gönderildi.