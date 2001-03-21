Kontrolden çıkan otomobil eczaneye girdi: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil eczaneye girdi: 2 yaralı
12.6.2017 - 00:47

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin eczaneye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mersin Erdemli'de, Faruk K. yönetimindeki otomobil, Merkez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde kontrol çıkarak yakındaki nöbetçi eczanenin vitrin camını kırarak içeri girdi. Olayda, eczaneye ilaç almaya gelen 2 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

''BİR DE BAKTIK Kİ...''

Eczane sahibi Emrah Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, müşterilerle ilgilenirken büyük bir gürültü duyduğunu belirterek, "Bir de baktık ki eczanenin içerisine otomobil girmiş. Şans eseri ölen olmadı. Müşterilerimizden iki tanesi hafif olarak yaralandı" dedi.

 

 

''DEPREM OLDU ZANNETTİM''

Kazada hafif yaralanan Rasim Çiftçi de çocuğuna ilaç almaya geldiği iş yerinde olayın yaşandığını anlatarak, "Birden deprem oldu zannettim. Arkama baktığımda ise arabayı gördüm. Ucuz kurtulduk" diye konuştu. 

Öte yandan, otomobil sürücüsünün fren yerine gaza bastığı iddia edildi.

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