Konya’da katliam! 5 kişiyi öldürdü...

Konya’da katliam! 5 kişiyi öldürdü...
12.6.2017 - 11:03

Konya’da feci olay! 5 kişi öldürüldü...

Konya'nın Cihanbeyli İlçesi’nde bir kişi bu sabah girdiği evde silahla rastgele ateş ederek 5 kişiyi öldürdü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Cihanbeyli İlçesi’ne bağlı eskiden köy statüsünde olan Bulduk Mahallesi’nde meydana geldi.

Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki Atılgan K. gittiği evde silahla rastgele ateş açarak 5 kişiyi öldürdü.

Katil zanlısı cinayetlerin ardından gözaltına alındı.

Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'nde bir kişi, bu sabah girdiği evde silahla rastgele ateş ederek 5 kişiyi öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, bugün sabah saatlerinde Cihanbeyli İlçesi'ne bağlı eskiden köy statüsünde olan Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofren olduğu ileri sürülen bir kişi, gittiği evde rastgele silahla ateş açması sonucu 5 kişiyi öldürdü.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret