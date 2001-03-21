Konya’da katliam! 5 kişiyi öldürdü...

Konya’da feci olay! 5 kişi öldürüldü...

Konya'nın Cihanbeyli İlçesi’nde bir kişi bu sabah girdiği evde silahla rastgele ateş ederek 5 kişiyi öldürdü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Cihanbeyli İlçesi’ne bağlı eskiden köy statüsünde olan Bulduk Mahallesi’nde meydana geldi.

Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki Atılgan K. gittiği evde silahla rastgele ateş açarak 5 kişiyi öldürdü.

Katil zanlısı cinayetlerin ardından gözaltına alındı.

Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'nde bir kişi, bu sabah girdiği evde silahla rastgele ateş ederek 5 kişiyi öldürdü.



DHA'nın haberine göre olay, bugün sabah saatlerinde Cihanbeyli İlçesi'ne bağlı eskiden köy statüsünde olan Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofren olduğu ileri sürülen bir kişi, gittiği evde rastgele silahla ateş açması sonucu 5 kişiyi öldürdü.