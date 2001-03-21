Konya'da otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

19.3.2017 - 13:32

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Seydişehir-Beyşehir Karayolu Bahçelievler Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nevzat T. (48) idaresindeki 42 KJ 402 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan direğe çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Kaza sonrası aracın arka koltuğunda bulunan Savaş T. ve Fahri C. olay yerinde hayatını kaybederken, Savaş T.’nin babası sürücü Nevzat T. ve Ahmet İ. (31) ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Savaş T. ve Fahri C.'nin cansız bedenleri de cenaze aracı ile Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.

İsmail Sünbül

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