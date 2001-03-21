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Konya’da trafik kazası: 4 yaralı
31.3.2017 - 23:21
Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
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