Korkunç kaza'da 3 kişi feci şekilde öldü

Manisa’da feci kaza: 3 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan kazada, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, kamyonette bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Alaşehir-Denizli yolu Kabazlı Mahallesi yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Alaşehir yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Ömer Çıbık (59) yönetimindeki 45 KB 3350 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Servet Örskaya (51) yönetimindeki 34 BJB 73 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpma sonucu otomobil hurdaya dönerken, kamyonet ise üzüm bağına uçtu.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Erdoğan Çıbık ve İbrahim Çıbık olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Ömer Çıbık ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Servet Örskaya ve kamyonette yolcu olarak bulunan Mehmet Aydın (67) ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili çalışma başlatılırken, 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.