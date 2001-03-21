Kozan’da askeri araç takla attı: 8 yaralı

3.6.2017 - 00:59

Adana’nın Kozan ilçesinde bir olaya müdahaleye giden askeri araç takla attı. Kazada 8 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekibini taşıyan araç, Arslanlı Mahallesi’ndeki olaya müdahale etmek için giderken Adana Caddesi küçük sanayi sitesi civarında yol kenarında bulunan ağaca çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 8 asker yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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