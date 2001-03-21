Kozluk ve Sason’a bağlı 11 bölgede yasak

Kozluk ve Sason’a bağlı 11 bölgede yasak
14.6.2017 - 00:30

Batman’ın Kozluk ve Sason ilçeleri kırsalındaki 11 mahalle, köy ve mezrada, düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Kozluk ilçesi Gümüşörgü köyü, Hasanko ve Bisira Mahalleleri ile Sason ilçesi Karameşe, Kelhasan, Kilimli köyleri, Orta, Ramazan, Binönü ve Yoncadüzü mahalleleri ile Aşağıkilimli mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için operasyon düzenlenecektir. Operasyon sırasında halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için, söz konusu bölgelerde, 13 Haziran 2017 Salı günü saat 18.00'den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.

Osman Arslan

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