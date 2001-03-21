Küçük Ceylin'in ön otopsi raporu çıktı

Küçük Ceylin'in ön otopsi raporu çıktı
13.6.2017 - 14:25

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, kaybolduktan sonra komşusunun evinde ölü bulunan 10 yaşındaki Ceylin’in ilk incelemelerinde, başının arka bölümünde travmatik bir bulgu sonrasında ekimoz; ayrıca kafadaki kemiklerin birleşme yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Ödemiş’te, 10 yaşındaki Ceylin Atik evlerinin önündeki parkta oyun oynarken ortadan kaybolmuştu. Minik Ceylin’i polis ekipleri her yerde ararken, minik kızın ailesinin karşısındaki evden ihbar alındı.

Bir koku geldiği üzerine başlatılan inceleme sonrasında bölgeye olay yeri inceleme ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yapılan incelemede minik Ceylin’in cansız bedeni komşusu Ş.T.’nin evinin içerisinde bulundu.

Olay yerindeki incelemenin ardından Ceylin’in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan otopsi sonucu küçük Ceylin’in cenazesi amcası Burak Atik ve beraberinde gelen yakınlarına teslim edildi.

Otopside yapılan ilk belirlemelere göre, Ceylin başının arka bölümünde travmatik bir bulgu sonrasında ekimoz oluştuğu, ayrıca kafadaki kemiklerin birleşme yerinden ayrıldığının tespit edildiği belirtildi. Kesin ölüm sebebinin detaylı otopsi sonucu çıkacağı ifade edilirken, tecavüz bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi.

Atakan Şen - Abdülaziz Baydilli - Halil Karahan

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