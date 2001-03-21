Küçük kızıyla birlikte intihara kalkıştı, kızı uyuyakaldı

2.6.2017 - 11:23

Bursa’da eşi ve 7 çocuğuyla birlikte çadırda yaşadığı öğrenilen bir kişi, yaşadığı sorunlar sebebiyle küçük kızını da yanına alarak intihar girişiminde bulundu. Şahsın üst geçitteki intihar girişimini izleyen bir araç sürücüsü kaza yaparken, kucağına aldığı kızı da babasının uzun süre ekiplere karşı direnmesine yenik düşerek uyuyakaldı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde çadırda yaşayan 7 çocuk babası Hasan Ç. isimli bir kişi, yanına aldığı küçük kızıyla beraber, Yalova yolu terminal girişindeki üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada üst geçitteki intihar girişimini izleyen 16 BU plakalı kamyonetin sürücüsü de itfaiyenin acil kurtarma aracına arkadan çarptı. Araç sürücüsü kaza sonucu yara almazken, araçta ise hasar meydana geldi.

Çocuğu kucağında uyuyakaldı
Bu sırada, olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çağrılarına uzun süre kulak asmayan şahıs, eşinin yanına gelmesini, aksi takdirde çocuğuyla birlikte atlayacağını söyledi. Şahsın polis ekiplerine uzun süre direnmesiyle kucağında bulunan minik kız da uyuyakaldı. Üst geçitten karşıya geçmek isteyen meraklı vatandaşların cep telefonlarıyla yaşanan olayı görüntülemesi de dikkat çekti. Uzun süren çabaların ardından ikna edilen Hasan Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Mesut Alan - Abdullah Çibir

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