Kulp’a bağlı 10 köyde sokağa çıkma yasağı

4.6.2017 - 21:16

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı 10 köyde, düzenlenecek operasyon nedeniyle, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp ilçesi sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, “Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Kulp ilçesine bağlı olan Ağaçlı, Kaynakköy, Narlıca, Dolun, İslamköy, Akdoruk, Ağıllı, Aşağı Elmalı, Çağlayan ve Karpuzlu köylerinde 4 Haziran 2017 günü saat 19.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmak yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır” denildi.

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