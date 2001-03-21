Kulüp başkanı bıçaklandı

2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Turhan Tunahan, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Turhan Tunahan ile S.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Tunahan ellerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda S.A’nın da yaralandığı belirtildi. Tunahan ve S.A’nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.