Kuşadası'nda mülteci botu battı 11 ölü

24.3.2017 - 15:37

Kuşadası Güzelçamlı Davutlar Mevkii civarında bir mülteci botu battı ihbarının üzerine Sahil Güvenlik botlarının bölgeye hareket ettiği öğrenildi.11 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı... 3 kişi ise kayıp...

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 13.57 gelen ihbar üzerine hareket eden ekipler, Kuşadası Davutlar açıklarında bir mülteci botu battığını belirledi. Yapılan çalılmalarda 11 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı, 8 mülteci kurtarılırken 3 kişinin arama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi. Kurtarılan mültecilerin ifadelerinden elde edilen bilgiye göre botta 22 mülteci bulunuyordu.

Kuşadasından mülteci botu battı

Ayrıntılar geliyor...

 

 
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