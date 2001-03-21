Kuşadası'nda mülteci botu battı 11 ölü

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 13.57 gelen ihbar üzerine hareket eden ekipler, Kuşadası Davutlar açıklarında bir mülteci botu battığını belirledi. Yapılan çalılmalarda 11 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı, 8 mülteci kurtarılırken 3 kişinin arama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi. Kurtarılan mültecilerin ifadelerinden elde edilen bilgiye göre botta 22 mülteci bulunuyordu.

Ayrıntılar geliyor...



