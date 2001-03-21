Kütahya'da polis aracı devrildi: 2 yaralı

27.5.2017 - 00:54

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir polis aracının devrilmesi sonucu Çavdarhisar İlçe Emniyet Amiri Vekili Erkan Şen ve bir polis yaralandı.

Polis memuru Hakan Çağrıöztürk yönetimindeki araç ilçe yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Çavdarhisar İlçe Emniyet Amir Vekili Erkan Şen yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polislerin Çavdarhisar ilçesinden Gediz Adliyesine evrak götürmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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