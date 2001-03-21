Kuyumcudan altın çalan hırsızı berber yakaladı

Elazığ'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan bakmak için aldığı 11 bin TL'lik 2 bileziği alıp kaçan hırsız, berber tarafından yaklaşık 600 metre sonra yakalandı.

Olay, merkez Sarayatik Mahallesindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanına gelen Ahmet D. isimli şahıs kendisini müşteri gibi tanıtarak eşine bilezik almak istediğini söyledi. Kuyumcu Mehmet Sancaklı, reyondaki bileziklerden çıkartarak bakması için tezgaha koydu. Kısa bir süre bilezikleri inceleyen şüpheli Ahmet D., 11 bin lira değerindeki 2 bileziği alarak saniyeler içinde kaçtı. Kuyumcu Sancak’ın ‘soyuldum’ diye bağırması üzerine hırsızın kaçtığını gören yan komşusu berber Kahraman Sarıçiçek, şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Berber, yaklaşık 600-700 metre kovaladığı hırsızı ara sokakta yakalayıp altınlarla birlikte polise teslim etti.

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren berber Kahraman Sarıçiçek, “Bitişik kuyumcu komşumuz dükkanını açmıştı. Kapanın önünü süpürürken o esnada bir müşteri geldi. Kuyumcu arkadaş da onunla beraber içeri girdi. Ben kapının önündeyim, oraları temizliyorum. Bir anda ‘soyuldum’ gibisinden bir ses duydum. Benim irkilmemle hırsız Hacı Ziyabey Hamamına doğru koştu. Bende hemen peşinden koşmaya başladım. 600-700 metre kadar kovaladım. Ara dar bir sokakta yakaladım ve etkisiz hale getirdim. Çalmış olduğu iki adet bileziği de üzerinde yakaladım. Daha sonra hırsızı dükkan getirdim. Oradaki arkadaşlarda yardımcı oldu. Hırsızı polise teslim ettik” dedi.

Kamil Can Kılıç