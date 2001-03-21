Limonatanın yarısını içti ve gözlerini yumdu

30.5.2017 - 13:39

Antalya'da sokaklarda yaşadığı belirtilen 54 yaşındaki Taci Calın, bir marketten aldığı şişe limonatayı dükkanın önünde masada içerken yaşamını yitirdi. Calın'dan geriye içilmemiş yarım şişe limonata kaldı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Yüksekalan Mahallesi 518 Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. Kimsesi olmadığı için uzun süredir sokaklarda yaşadığı belirtilen Taci Calın, akşam saatlerinde markete gelerek bir şişe limonata istedi. Market sahibinin ücretsiz verdiği şişe limonatayı alıp kapının önünde girişteki masaya oturan Calın’dan uzun süre ses çıkmadı.

Çok acı kare... Limonatanın yarısını içti ve...

Calın’ın uzun süre kımıldamadan oturmasından şüphelenen market sahibi, kontrol ettiğinde tepki vermediğini gördü. Limonatayı yarıya kadar içtiği görülen Calın için 112’den yardım istendi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Calın’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Calın’ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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