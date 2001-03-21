Lisede ve Kuran Kursunda Öğrencilere dayak

5.6.2017 - 16:23

Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin öğrencileri sıra dayağına çekerek dövmesi cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler üzerine dayakçı öğretmen ve görüntüyü çeken öğrenci hakkında inceleme başlatıldı.

Bir öğrencinin cep telefonu kamerası ile çektiği görüntülerde 4 öğrenciyi tahtanın önüne dizen öğretmen, "Duracaksınız, bundan sonra bir öğretmenden şikayet istemiyorum" diye uyardı.

Öğretmen, öğrencileri uyardıktan sonra tek tek tokatlamaya başladı.

Öğrencilerin suratına tokatlar atan öğretmen daha sonra ise sıralarına oturttu.

ÖĞRETMENE SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Elektrik Bölümü Öğretmeni O.K. tarafından tahtaya kaldırılarak tokatlanan öğrencilerin 10-A sınıfında eğitim gördüğü öğrenildi. Milli Eğitim Müdürlüğünce görüntüler üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 Öte yandan sınıfta cep telefonuyla görüntü çeken öğrencinin belirlendiği ve hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

KURAN KURSUNDA DAYAK

Öğrenciye bir dayak haberi de Kastamonu'dan geldi. Kastamonu Müftülüğü Hz. Pir Kuran Kursu’nda din görevlisinin sınıfta bir öğrenciyi dövmesi cep telefonuyla görüntülendi. Hisarardı Mahallesi’ndekiHz. Pir Kuran Kursu’nda, N.Y. adlı din görevlisisınıfta bir öğrenciyi dövdü. HafızyetiştirenKuran Kursunda din görevlisinin ders çalışmadığı gerekçesiyle öğrenciyi dövmesi cep telefonuylagörüntülendi. Görüntüde din görevlisinin, "Eşek herifler, adam gibi çalışmıyorsunuz" diyerek 12-13 yaşlarındaki öğrenciye tokat attığı, öğrencinin ağladığı görüldü. Müftülük yetkilileri, kurstaki dayak olayı ile ilgili açıklama yapmadı.

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