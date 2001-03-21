Liseli kız abi dayağı yüzünden cami tuvaletine sığındı

20.3.2017 - 13:22

Ağabey dehşeti! Adana'da sınıf arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan 18 yaşındaki S.A., ağabeyi 20 yaşındaki Murat A. tarafından dövüldü. Ağabeyinin elinden kurtulup cami tuvaletine sığınan lise öğrencisi genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çukurova ilçesinde yaşayan lise öğrencisi S.A., dün sınıf arkadaşları ile buluşup birlikte vakit geçirdi. Erkek öğrencilerin de bulunduğu grup birlikte cep telefonları ile fotoğraf çektirdi. S. A. çektikleri fotoğrafı sosyal medyadaki hesabından paylaştı.

Kız kardeşinin paylaştığı fotoğrafı gören ağabeyi Murat A., akşam saatlerinde eve gelen kardeşini ’konuşacağız’ diyerek dışarı çıkarttı.

OKUL BAHÇESİNE GÖTÜRÜP DÖVDÜ!

Murat A., kız kardeşini oturdukları apartmanın yakınındaki ilkokulun bahçesine götürüp dövdü.

Yüzünde morluklar oluşup, gözü şişen S. A., ailesine hiçbir şey söylemedi.

'OKULA GİTMEYECEKSİN' DİYE TEHDİT ETTİ

Genç kız, ağabeyinin 'artık okula gitmeyeceksin’ tehdidine rağmen bu sabah tekrar okula gitti. Murat A., motosikletle takip ettiği kız kardeşini okulun kapısında tekrar dövmeye başladı.

Çevredeki vatandaşların müdahale etmesi üzerine ağabeyinin elinden kurtulan S.A., yakındaki camiye girdi. Genç kız, arkasından gelen ağabeyinin elinden tuvalete sığınıp kapıyı kilitleyerek kurtuldu.

Murat A., kaçarken olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Saklandığı tuvaletten çıkan S. A. ambulansla Adana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan Murat A.’yı arıyor.

 

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