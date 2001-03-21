Lisenin bodrumunda intihar etti 4 gün sonra bulundu

SİİRT'in Kurtalan İlçesi'nde 4 gün önce kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Kamuran Bozdemir'in, öğrenim gördüğü okulun bodrum katında ipe asılı cesedi bulundu. Bozdemir'in intihar ettiği sanılıyor.

Kurtalan İlçesi'ndeki İbni Sina Teknik Mesleki ve Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Kamuran Bozdemir, 4 gün önce ortadan kayboldu. haber alamayan ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan aramada, bugün Bozdemir'in cesedi okuduğu okulun Bodrum katında asılı bulundu. İntihar ettiği düşünülen Bozdemir'in cesedi, okula gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

İntihar nedeni henüz belirlenemeyen Kamuran Bozdemir'in haber verilen yakınları sinir krizi geçirirken, savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.