Lüks araç çetesi kaçak helikopter bile getirmiş

Lüks araç çetesi kaçak helikopter bile getirmiş
12.6.2017 - 11:31

Yurda kaçak yollarla lüks araç sokan “Erşahinler Çetesine” yönelik operasyon kapsamında 13 kişi tutuklandı. Örgüt üyelerinin Pendik Limanı’ndan konteyner içerisinde yurda kaçak helikopter soktukları da tespit edildi. Helikopter liman içerisinde yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “lüks otomobil kaçakçılığı” soruşturmasında detaylar ortaya çıktı. Ünlü futbolcu Emre Belözoğlu, teknik direktör Tayfur Havutçu ve futbolcu Volkan Şen'in de ifade verdiği soruşturma kapsamında yurda kaçak lük araç sokan Erşahinler çetesi üyesi 13 kişi tutuklandı. Çetenin yurtdışı sorumlusu olan Hamza Güleç’in konteyner içerisinde Pendik limanından yurda kaçak helikopter de soktuğu belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonucu helikopter limandan çıkmadan yakalandı.

Lüks araç çetesi kaçak helikopter de getirmiş

Bunun yanında örgüt lideri Nurbari Erşahin’in yanında biri polis diğeri vergi dairesi çalışan iki memur da operasyon kapsamında tutuklandı. Örgüt üyeleri yurtdışından alınan lüks araçları şoför vasıtasıyla gümrük kapısından yurda sokuyor. Aracı üzerine kaydettiren şahıs gümrüğü geçtikten sonra aracı çete üyesine teslim ediyor. Aracı getiren şahıs daha sonra uçağa binerek ülkesine geri dönüyor. Yurda sokulan araç da tutuklanan iki memur tarafından sisteme işleniyor.

ÖTV vergisi alınmadan sisteme işlenen bu araçlar normal piyasa fiyatının altında satılıyor. Operasyon kapsamında bu şekilde 21 lük araç ele geçirildi. Araçların piyasa fiyatı ise 20 milyon liranın üzerinde…

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