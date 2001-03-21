Mahkemeden FETO davasında yetkisizlik kararı

FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında Hava Harp Okulu subaylarının da bulunduğu 17 sanığın yargılandığı davada, mahkeme yetkisizlik kararı vererek, sanıklar hakkındaki dosyaların ayrılmasına ve ikamet adreslerinin bulunduğu illere gönderilmesine hükmetti.

FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve aralarında Hava Harp Okulu subaylarının da bulunduğu 17 asker hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 17 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken avukatları da salonda hazır bulundu. İddianamenin okunmasının ardından söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin savunmalarının alınarak tahliyelerine karar verilmesini istediklerini söyledi.

Duruşmada taleplere ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların "terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığını ve bunun devam eden suçlardan olduğunu belirtti. Yargılama mercisinin sanıkların son görev yaptıkları ve ikamet ettikleri adreslere göre olması gerektiğini kaydeden savcı, sanıkların işlediği iddia edilen suç yerlerinin farklı iller olduğuna işaret etti. Savcı, tüm sanıklar hakkındaki dosyaların ayrılmasına karar verilmesini isteyerek, dosyaların ilgili illerdeki Ağır Ceza Mahkemeleri’ne yetkisizlik kararıyla gönderilmesini talep etti. Savcı ayrıca, delil durumu ve atılı suçların önemine dikkat çekerek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

ARA KARAR

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Muhammed Güzel’in üzerine atılı suçun vasfı, mevcut delil durumu ve tutukluluk süresini dikkate alarak tahliyesine hükmetti. Mahkeme, sanık Güzel hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu.

Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, sanıklar Ali Erdoğan , Cuma Sabun, Emin Şahin, İbrahim Kaya ve Musa Emcet Tekkoyun hakkında açılan davanın yetkisizlik kararı verilerek Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer sanıklardan Ali Açık ve Cevat Bilgin’in dosyanın ayrılarak Konya Ağır Ceza Mahkemesi’ne, sanıklar Ali Kemal Öztürk, Mehmet Çopur, Muhammed Güzel’in dosyalarının İzmir Ağır Ceza Mahkemesine, Sanık Gökay Kandemir’in dosyasının Denizli Ağır Ceza Mahkemesine, sanık Şükrü Oğuzhan Uğur’un dosyasının Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesine, sanık Özgür Gençer’in dosyasının Kayseri Ağır Ceza Mahkemesine, sanık Seyfullah Özdemir’in dava dosyasının Batman Ağır Ceza Mahkemesine, sanık İsmet İpek hakkındaki dava dosyasının Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemeisine, sanık Naim Büyükmert’in dosyasının Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesine, sanık Selman Aldanmaz’ın dava dosyasının ise Antalya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan subayların da bulunduğu 17 sanığın FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıklarının tespit edildiği belirtilmişti. İddianamede 17 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 7,5 yıldan 15’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.