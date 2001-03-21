Malatya’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

30.5.2017 - 01:07

Malatya’da yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.50 sıralarında Akpınar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan kavgada Sinan Mengütemür (22) bıçaklanarak ağır yaralandı. Kavgada Mengütemür’ün kardeşi ile karşı taraftan 2 kişi de bıçak ve darp neticesinde yaralandı. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, durumu ağır olan Sinan Mengütemür kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mengütemür'in kardeşi S.M. ile karşı taraftan da kardeş olan F.P. ve A.P. de ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayda kullanılan bıçak ise atılan çatıda ele geçirildi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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