Malatya'da kafede silahlı kavga, ölü ve yaralılar var

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Kanalboyu caddesinde bulunan Blue Star isimli kafede meydana geldi. Bir süre önce kafeye gelerek iddiaya göre haraç isteyen silahlı bir grup bu akşam tekrar geldi. İçeride müşterilerin bulunduğu bir sırada henüz ismi öğrenilemeyen kafe sahihipleri ve çalışanlarla çıkan tartışmanın ardından gelen silahlı çatışma çıktı. Haraç istediği öne sürülen grubun açtığı ateş sonucu müşterilerin korku içinde kaçıştığı kafeterya kan gölüne döndü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken,ihbar üzerine çatışmanın yaşandığı kafeye polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen vucutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaşamını yitirdikleri belirlenen Burak.A, Hakan.K ve Serdar. Ö'nün cenazeleri Adlı Tıp Kurumun'a gönderildi. Yaralanan 9 kişi ise ilk tedavileri yapıldıktan sonra ambulanslarla, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.