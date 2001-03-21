Malatya'da kafede silahlı kavga, ölü ve yaralılar var

21.3.2017 - 00:18

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Kanalboyu caddesinde bulunan Blue Star isimli kafede meydana geldi. Bir süre önce kafeye gelerek iddiaya göre haraç isteyen silahlı bir grup bu akşam tekrar geldi. İçeride müşterilerin bulunduğu bir sırada henüz ismi öğrenilemeyen kafe sahihipleri ve çalışanlarla çıkan tartışmanın ardından gelen silahlı çatışma çıktı. Haraç istediği öne sürülen grubun açtığı ateş sonucu müşterilerin korku içinde kaçıştığı kafeterya kan gölüne döndü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken,ihbar üzerine çatışmanın yaşandığı kafeye polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen vucutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaşamını yitirdikleri belirlenen Burak.A, Hakan.K ve Serdar. Ö'nün cenazeleri Adlı Tıp Kurumun'a gönderildi. Yaralanan 9 kişi ise ilk tedavileri yapıldıktan sonra ambulanslarla, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.

 

Haberin Fotoğrafları
Haberin fotoğrafları için tıklayınız
Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret