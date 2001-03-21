Manavgat’ta otomobil kamyonete çarptı: 7 yaralı

Manavgat’ta otomobil kamyonete çarptı: 7 yaralı
8.6.2017 - 21:19

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin kağıt toplayan kamyonete çarpması sonucu meydan gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Altan Doğan’ın kullandığı 07 JH 317 plakalı otomobil, aynı yönde giden ve Çenger Kavşağından dönmeye çalışan Mehmet Dalkıran’ın kullandığı 07 LS 099 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyonet sürüklenerek yan yattı. Kazada kamyonet sürücüsü ile birlikte eşi Kezban, çocukları Muhammed (9), Aysun (8) ve Efecan Dalkıran (1) ile otomobil sürücüsü Doğan ve yanında bulunan Yusuf Aydemir yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kamyonetten yola saçılan kağıt ve çeşitli eşyalar Karayolları ve jandarma ekipleri tarafından temizlendi.

Arif Kaplan

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