Manisa'da 10 bin litre kaçak içki ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplamda yaklaşık 10 bin litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli’nin Bağcılar Mahallesi’ndeki 3 ikamette kaçak içki üretilip, Salihli merkez ve çevre mahallelerde satıldığı ihbarı üzerine, O.U, G.K. ve A.R.K’ye ait 3 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda O.U.’ya ait evde 1 adet alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ile 25 litre rakı, 3 bin 100 litre şarap, G.K’ye ait evde 1 adet alkol yapımında kullanılan damıtsa sistemi ile 3 bin 700 litre şarap, 20 litre rakı ile A.R.K.’ye ait evde ise 2 adet yapımında kullanılan damıtma sistemi, 330 litre rakı, 2 bin 700 litre şarap ve 50 litre viski ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Behzat Akcan