Manisa'da 10 bin litre kaçak içki ele geçirildi

1.6.2017 - 00:19

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplamda yaklaşık 10 bin litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli’nin Bağcılar Mahallesi’ndeki 3 ikamette kaçak içki üretilip, Salihli merkez ve çevre mahallelerde satıldığı ihbarı üzerine, O.U, G.K. ve A.R.K’ye ait 3 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda O.U.’ya ait evde 1 adet alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ile 25 litre rakı, 3 bin 100 litre şarap, G.K’ye ait evde 1 adet alkol yapımında kullanılan damıtsa sistemi ile 3 bin 700 litre şarap, 20 litre rakı ile A.R.K.’ye ait evde ise 2 adet yapımında kullanılan damıtma sistemi, 330 litre rakı, 2 bin 700 litre şarap ve 50 litre viski ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Behzat Akcan

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret