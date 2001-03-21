Manisa'da bu sabah korkutan depremler...

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 1 saat içinde en büyüğü 4,8 olan üç ayrı sarsıntı kaydedildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, merkez üssü Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde saat 05.14'te 4,4, saat 05.16'da 4,0 ve saat 05.52'de 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Öte yandan 05.50'de merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 07.38'de de 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kentte 2 ila 3.9 arasında da çok sayıda artçı sarsıntı ölçüldü.

DÜN AKŞAM 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Manisa ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi, dün akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssünü Manisa’nın Saruhanlı İlçesi olarak saptadığı deprem saat 18.53’te ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Manisa ve İzmir’de şiddetli hissedilen depremde halk sokaklara fırladı. Yetkililer can kaybı olmadığını açıklamıştı.

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği Tiyenli Mahallesi'nde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve İHH ekipleri çalışmalara başladı. AFAD, İHH Manisa Arama Kurtarma (İHH MAK) ve Manisa Telsiz Radyo Amatörleri Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekiplerince belirlenen yerlere çadırlar kuruldu.

Saruhanlı'da dün yaşanan 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Tiyenli Mahallesi'nde 30 kadar kerpiç ev hasar gördü.