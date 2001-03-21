Manisa’da 'evet' standına çirkin saldırı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatı tarafından kurulan ‘evet’ standına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla ‘hayır’ yazıldı. AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci çirkin saldırıyı kınayarak, “Böyle şeylere gerek yok. Yunusemre kardeşlik şehri. Bizler yan yana da yapabiliriz. Varsa çadırları getirsinler yanımıza kursunlar hiç önemli değil.” dedi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesindeki Hacı Yahya Camiinin önüne 10 gün önce AK Parti Yunusemre İlçe Teşkilatı tarafından kurulan ‘evet’ standına dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla ‘hayır’ yazıldı. Sabah standa gelen AK Parti’liler emniyeti durumu bildirerek gerekli işlemleri başlattı. ‘Evet’ yazılarının sprey boyayla kapatılarak ‘hayır’ yazıldığı standa gelen AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci ve partililer olayı kınadıklarını ve aynı hassasiyeti ‘hayır’ kampanyası yürüten muhalefetten de beklediklerini söyledi.

Son 10 günden buyana 6 çadırla Manisa’da yürüttükleri referandum çalışmalarında dün akşam bir saldırı olduğunu ve Hacı Yahya Camii önündeki standa ‘hayır’ söylemlerinin sprey boyalarla yazıldığını dile getiren İkinci, “Yapan kimdir bilmiyoruz, içimizdeki Hollandalılar mıdır acaba bunu yapan. Bu demokrasi mücadelemizi Yunusemre ilçemizde Yunus Emre’nin ruhuna uygun kardeşlik içerisinde yürütmekten yanayız. Bunu yapan arkadaşımız veya bunu yapan ekip kimse buradan sesleniyorum; Böyle şeylere gerek yok. Yunusemre kardeşlik şehri. Bizler yan yana da yapabiliriz. Varsa çadırları getirsinler yanımıza kursunlar hiç önemli değil. Biz bu milletin kararını hem şimdi hem sonra razıyız. Bunu yapanları kınıyoruz. Gerekli kınamayı Manisa’da ‘hayır’ı savunan muhalefetteki arkadaşlarımıza, CHP milletvekillerimize, muhalefette olan değerli büyüklerimiz ve arkadaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Yunusemre’deki bu kardeşliğimize bir zeval gelmesini istemiyoruz. Barış içerisinde bir referandum süreci götürmek istiyoruz. Bu kınamayı tüm kesimlerden de bekliyorum.” diye konuştu.

Yapılan çirkin saldırıyla ilgili gerekli şikayetlerin yapıldığını kaydeden İkinci şunları söyledi: “Emniyete gerekli şikayetlerde bulunduk. Zaten MOBESE kameraları da var burada. Bunu yapan arkadaş kamerayı hesaplayamamış. Herhalde kameralardan çıkacaktır bugün yarın. İnce bir işçilik yapmışlar ama ince ruhlu birisi olmadığı kesin bunu yapan arkadaşımızın. Biz Yunusemreliler olarak ince ruhlu insanlarız. O yüzden bunu tüm teşkilat olarak kınıyoruz.”