Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı

23.3.2017 - 11:09

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2’si ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alaşehir-Denizli yolu Piyadeler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen Alaşehir yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan 45 ZC 0747 plakalı hafif ticari araç ile Salihli yönünden, Alaşehir yönüne gitmekte olan ve yine sürücüsü tespit edilemeyen 64 EB 707 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza da otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 2’si ağır olmak üzere, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi(4), Salihli Devlet Hastanesi(3) olmak üzere Özel Medigüneş Hastanesi(1), Özel Can Hastanesi(1)ve Özel Salihli Hastanesi(1) kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili kimlik belirleme çalışmalarına devam ediyor.

Behzat Akcan - Nurettin Doğan

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