Manisa'da köpeğe işkence yapan şahıslar yakalandı

25.5.2017 - 22:42

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde 19 Mayıs gecesi 3 kişi gezdirdikleri pitbull cinsi iki köpeği sokak köpeğinin üzerine saldırtan ve daha sonra köpeği bıçaklayarak kaçan şahıslara yönelik Jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen şahısların evlerinde yapılan aramalarda O.G (19) ve K.A. (19) yakalandı. İki şahıs gözaltına alınırken, evinde bulunmayan B.A.'nın (19) ise aranmasına devam ediliyor.

Olayın geçmişi

Olay 19 Mayıs gecesi Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda, 3 genç gezdirdikleri pitbull cinsi köpekleri sokak köpeğinin üzerine saldırttı. Bir süre pitbull cinsi köpeklere direnen sokak köpeği daha sonra can havliyle kaçmaya çalıştı. Kaçan köpeğin peşinden giden pitbull sahiplerinden biri ise hayvanı önce tekmeledi ardından da bıçakladı. Yaralanan köpek çevredekilerin haber vermesi sonrası hayvan barınağına kaldırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi edilen ve 'Masum' ismi verilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aykut Yeniçağ

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