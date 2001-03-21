Manisa'daki deprem anı kamerada

28.5.2017 - 11:04

Manisa ve çevre iller, dün akşam saatlerinde merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremle sallanırken, deprem anı bir büfenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa ve çevre iller, dün akşam saatlerinde merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremle sallandı, Manisa'da dün akşam saat 18.53'ten bu saban 7.23'e kadar büyüklükleri 2.5 ile 5.1 arasında değişen 120 deprem meydana geldi. Deprem anı, Manisa'da bir işyerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin başlamasıyla birlikte raftaki ürünler yere düşerken, büfede bulunan iki kişi hızla dükkandan dışarı çıkıyor. Deprem bittiği anda ise içlerinden biri dükkana tekrar girip anahtarını alıyor ve büfeyi tekrar terk ediyor.

Ceren Atmaca
 

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