Manyas Kuş Cenneti'nde korkutan görüntüler

Çok zengin kuş varlığına sahip olan Manyas Kuş Cenneti'nde kaçak avlanma ve balıkçıların gelişigüzel bıraktıkları kilometreleri bulan ağlar, bölgeye göç eden birbirinden güzel kuşların ölümüne sebep oluyor. Kaçak avda kullanılan kilometrelerce uzunlukta balıkçı ağları ve tekneler yakalanırken, pek çok ötücü kuş, kaçak atılan ağlara dolanarak öldü.

Gölet ve barajlara giderek sık sık kontrol gerçekleştiren dernek üyelerinin ihbarları ile kaçak av faaliyetleri gün yüzüne çıktı. Kısa süre içinde yapılan operasyonlarda kaçak avda kullanılan kilometrelerce uzunlukta balıkçı ağları ve tekneler yakalanırken; Balıkesir'in içme suyunun sağlandığı İkizcetepeler Barajı'nda da akaryakıt ile çalışan tekneler, içme suyu sağlığı açısından akıllarda soru işareti bıraktı. Dünyanın hayranlıkla baktığı Manyas Kuş Cenneti'nde ise onlarca ötücü kuş, kaçak atılan ağlara dolanarak öldü.

BASODER ihbarlarını değerlendiren Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri jandarma ile birlikte üç gündür yürüttüğü çalışmalar sonrasında Balıkesir ilinin içme suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı’ı ve Manyas Gölü’nden kilometrelerce misina ağı topladılar. Barajda içinde kurşun maddesi bulunan ağlar ve akaryakıt ile çalışan tekneler görüldü. Barajda kaçak avlanan teknelere el konulurken bu kişiler hakkında tutanak düzenlendi. Ancak bazı tekne sahiplerine ulaşılamadı. Avrupa'da en üst kategorisi olan A sınıfı diplomayla ödüllendirilen Manyas Kuş Cenneti’nde yapılan çalışmalarda ise bin 400 metre misina ağa el konuldu.

ONLARCA KUŞ AĞLARA DOLANIP ÖLDÜ



Kuş göç yolu üzerinde bulunan pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı, yaban ördeği ile ötücülerden oluşan binlerce kuşun ağaçlar ve sazlar üzerine yuva yaptığı büyük kuluçka kolonilerini barındıran Manyas Kuş Cenneti’ne atılmış olan ağların sudan çıkartılması esnasında ise onlarca kuşun misina ağlara takılarak öldüğü görüldü.



BASODER Yönetim Kurulu Başkanı Göksal Aktaş, “Şehir merkezine 21 kilometre uzaklıkta bulunan ve yıllık 50 milyon metreküp suyun şehrimize tahsisini sağlayan İkizcetepeler Barajı’nda, yıllardır akaryakıtla çalışan teknelerle yapılan yasa dışı balık avcılığı faaliyetlerini üzüntü ile gözlemlemekteyiz. Kırık, dökük ve daha da önemlisi akaryakıt ile çalışan bu teknelerin normalde içme suyu havzamız üzerinde kesinlikle bulunmaması gerekmektedir. Balıkesir halkının sağlığını tehdit eden bu durum aslında BASKİ’nin Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde de çok net bir ifadeyle yasaklanmıştır. Bu havzada yasadışı avcılık nedeniyle balık varlık nüfusu da endişe verici duruma gelmiştir. Ayrıca kurşunlu ağlar ile yapılan yasa dışı avcılığın da insan sağlığı ve ekolojik dengeyi bozucu bir faaliyet olduğu herkesce bilinmektedir ve derhal önüne geçilmelidir. Suyun dibine takılarak kopan ağlardaki kurşunların içme suyumuza verdiği zararı düşünmek bile istemiyoruz" dedi.