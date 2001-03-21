Maramara Üniversitesi’nde hocalara "Taciz" protestosu

MARMARA Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde açıklama yapan bir grup kız öğrenci "taciz" iddiasıyla eylem yaptı.
ÜNİVERSİTE SORUŞTURMA AÇTI
Açıklamanın devamında, "Tacizlerin basına yansımasıyla birlikte okul yönetimi bir yandan twitter hesabı üzerinden soruşturma açıldığını duyururken bir yandan haberi yaptıran öğrencilere tehditler savunmayı ihmal etmemiştir. Bizler Marmara Üniversitesi’nden kadınlar olarak şikayet ve taleplerimizi iletebileceğimiz öğrenci ve akademisyenlerden oluşan Marmara Üniversitesi Kadın araştırmaları Komisyonu’nun kurulmasını talep ediyoruz" denildi.
ŞİKAYETTE BULUNDULAR
Açıklamanın ardından öğrenciler, taciz ettiği iddia edilen asistan hakkında şikayette bulunmak için üniversite rektörlüğüne gitti.