Mardin'de çatışma çıktı! 1 asker şehit

Mardin'de çatışma çıktı! 1 asker şehit
8.6.2017 - 00:00

Mardin'in Dargeçit ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan  edilen bölgede PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Kısmetli, Kılavuz ve Değerli Mahallelerinde terör  örgütü mensuplarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında sokağa çıkma yasağı  ilan edilmişti.

Yasağın ilan edildiği bölgede teröristlere yönelik sürdürülen  operasyonda bir grup terörist tespit edildi.

Güvenlik kuvvetlerinin "teslim ol" çağrısına teröristlerin ateşle  karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada bir asker yaralandı. Hastaneye sevk edilen asker, müdahaleye  rağmen şehit oldu.

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