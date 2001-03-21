Mardin’de silah kaçakçılarına darbe

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Silah kaçakçılarına yönelik 23 Mart 2017 tarihinde yapılan operasyonda, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek, 2 adet AK-47 şarjörü, 1 adet beretta marka tabanca, 1 adet susturucu aparat, 304 keleş mermisi, 112 G3 mermisi, 1 adet Taurus marka 9.19 milimetre çapında tabanca, 2 adet şarjör, 2 av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, 49 karton kaçak sigara yakalanmış ve 6 kişi gözaltına alınmıştır. 24 Mart 2017 tarihinde konu ile ilgili devam eden çalışmalarda; Kızıltepe ilçesi Sarıca Mahallesi’nde tespit edilen adreste yapılan aramalar sonucu; 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek, 1 adet AK-47 şarjörü, 151 adet AK-47 fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 56 adet 9.19 milimetre fişek, 1 adet otomatik av tüfeği, 48 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiş olup olay ile ilgili olarak 1 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Dörtyol köyünde tespit edilen adreste yapılan aramada ise; 45 adet AK 47 fişeği, 39 adet 9.19 milimetre fişek ele geçirilmiş, olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştır. Toplamda; 4 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek, 4 adet AK-47 şarjörü, 504 adet AK-47 fişeği, 1 adet beretta marka tabanca, 1 adet susturucu aparat, 112 G3 mermisi, 1 adet Taurus marka 9.19 milimetre çapında tabanca, 2 adet şarjör, 95 adet 9.19 milimetre tabanca fişeği, 3 av tüfeği, 66 adet av tüfeği fişeği, 49 karton kaçak sigara yakalanmış ve 8 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.