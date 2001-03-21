Medyatik cinayetin katilleri belli oldu

30.3.2017 - 14:11

Müge Anlı'nın aylarca itiraf ettirmeye çalıştığı Gelin cinayetinde karar çıktı.

8 yıl devam eden dava dün sonuçlandı. Mahkeme Ali Yaşar Çam ve oğlu Hasan Şükrü Çam'ı "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Trabzon'da 8 yıl önce işlenen Nazmiye Çam cinayetiyle ilgili Çam'ın kocası ve kayınpederine müebbet, kayınbiraderine 20 yıl hapis cezası verildi.

Trabzon'da, 8 yıl önce iki çocuk annesi 26 yaşındaki Nazmiye Çam'ın cesedi Vakfıkebir sahilinde bulunmuştu. Genç kadının başına aldığı darbeler sonucu öldüğü ve işkence yapıldığı belirlendi. Olay "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında da uzun süre konu oldu. TV programındaki itiraf ve ifadelerden de yola çıkan polis, cinayetle ilgili kadının kayınpederi Ali Yaşar Çam, eşi Hasan Şükrü Çam ve kayınbiraderi Ahmet Çam'ı gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Sabah'ın haberine göre, Ali Yaşar Çam'ın geliniyle yasak aşk yaşadığı, mahallede dedikodu çıkınca iki oğluyla bir olup, gelinini öldürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 isim tutuklandı. Ancak delil yetersizliğinden sanıklar 2011'de beraat etti. Ali Yaşar Çam ve iki oğlu tekrar Anlı'nın programına katıldı. 8 yıl devam eden dava dün sonuçlandı. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar suçu birbirinin üzerine attı. Mahkeme Ali Yaşar Çam (57) ve oğlu Hasan Şükrü Çam'ı (35) "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

MÜEBBETİ DUYDU, BAYILDI

Sanık Ahmet Çam ise olay olduğunda 18 yaşından küçük olması nedeniyle 20 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Kararı duyan Ali Yaşar Çam baygınlık geçirdi. Bunun üzerine Ahmet Çam, babasına tekme atarak bağırdı. Daha önce tutuksuz yargılanan 3 sanığın tutuklanmasına karar verildi.

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