Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

28.3.2017 - 01:18

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erdemli-Ayrancı karayolu Çet Tepesi mevkisinde meydana geldi. Celal A. yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesine ait kamyon ile Erhan Koç yönetimindeki 33 N 5524 plakalı Otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 yaşındaki Defne Koç hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Erhan Koç (32) ile Fatma Koç (26), Yeşim Naz Koç (5), Emine Dingil (45) ve Maşide Sultan Dingil (24) ağır yaralandı. Yaralılar Mersin'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

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