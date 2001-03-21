Metrobüs bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Kadıköy istikametine giden bir metrobüs, Altunizade Acıbadem durakları arasında, yol üzerindeki tel bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüsün camları kırıldı. Kırılan camlardan dolayı metrobüste bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada hafif şekilde yaralanan yolcular çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağabeyi yaralanan küçük bir kızın da korktuğu görüldü.

Görgü tanığı bir kişi, "5 kişi yaralı. Cam kırıkları, öyle çok büyük bir şey yok" dedi.

Kaza yapan metrobüs daha sonra yoldan kaldırıldı.