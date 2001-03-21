Metrobüs durağında tinerci dehşeti yaşandı

İstanbul'da en yoğun metrobüs istasyonlarından Edirnekapı'da bir vatandaş kimliği belirsiz bir madde bağımlısı tarafından bıçaklandı. Koluna aldığı bıçak darbesiyle bir anda kanlar içinde kalan A.Ç. (45) hastaneye kaldırılırken, saldırgan metrobüse binip kaçtı.

Olay önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Mecidiyeköy istikametine gitmek üzere metrobüsün Edirnekapı durağına gelen A.Ç. ile kimliği belirsiz ve görgü tanıklarının iddiasına göre madde bağımlısı olduğu belirtilen bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Durakta bulunan güvenlik görevlisi araya girip tartışmayı bitirmek istedi ancak başaramadı. Durağın iç kısmına doğru geçen A.Ç.'nin peşinden gelen zanlı, cebinden çıkardığı bıçağı bir anda adamın koluna saplayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan A.Ç. neye uğradığını anlayamadı. "Ben bıraktım gidiyordum, arkamdan geldi bıçağı taktı" diyen A.Ç.'nin kanamasının durması için ilk müdahaleyi diğer yolcular yaptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'EDİRNEKAPI TİNERCİ DOLU'

Kanlar içerisindeki durağı gören yolcular büyük tedirginlik yaşadı. Bir yolcu, Edirnekapı Şehitliği'nin etrafında bu tarz insanların çok fazla olduğunu, buralarda akşam can güvenliklerini tehlikede olduğunu ifade etti. Bir kadın yolcu ise, "O tinercilerin yanlarından bile geçmeye korkuyorum. Ne zaman ne yapacakları belli değil" ifadelerini kullandı.

Bir başka görgü tanığı olan yolcu ise, olaydan sonra polisi aradığını ancak ulaşamadığını ifade ederek, "Polisin gelmesini geçtim telefonlarımıza bile çıkmıyor" diye sitem etti. (SABAH)