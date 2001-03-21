Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı... Yaralılar var

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, şoför ile 3’ü ağır 25 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araçta sıkışan metrobüs şoförünün kurtarılması için de çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan şoför hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı yolcular da çevre hastanelere sevk edildi.

Kazaya karışan metrobüslerin yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Metrobüs seferleri ise durağın üst kısmında devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan yolculara olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale ediliyor.