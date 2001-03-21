Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı... Yaralılar var

Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı... Yaralılar var
11.6.2017 - 19:20

İstanbul'da metrobüs kazası... Kadıköy Söğütlüçeşme’de iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada şoför 3'ü ağır 25 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Koltukta sıkışan metrobüs şoförü ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Söğütlüçeşme İstasyonunda saat 17.20 sıralarında meydana geldi. İstasyonda yolcu alarak kalkan metrobüs ile istasyona giren iki metrobüs aynı şeritte çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kazada, şoför ile 3’ü ağır 25 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araçta sıkışan metrobüs şoförünün kurtarılması için de çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan şoför hastaneye kaldırıldı. 
İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı yolcular da çevre hastanelere sevk edildi.

Kazaya karışan metrobüslerin yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Metrobüs seferleri ise durağın üst kısmında devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika: İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı... Yaralılar var

Son dakika: İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı... Yaralılar var

Kazada yaralanan yolculara olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale ediliyor.

 

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