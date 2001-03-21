Metrobüsün sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'da iki metrobüsün çarpışması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan metrobüs sürücüsü Ali Gözderesi hayatını kaybetti.

Kadıköy Söğütlüçeşme'de dün akşam saatlerinde iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan metrobüs sürücüsü Ali Gözderesi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Kaza, Söğütlüçeşme İstasyonunda saat 17.20 sıralarında meydana geldi. İstasyonda yolcu alarak kalkan metrobüs ile istasyona giren iki metrobüs aynı şeritte çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 3’ü ağır 29 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araçta sıkışan metrobüs şoförünün kurtarılması için de çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan şoför hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı yolcular da çevre hastanelere sevk edildi.