Midibüs 2 genç kızı 50 metre fırlattı

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kekeç’i Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, kimliği belirsiz arkadaşı ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan iki yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.





SÜRÜCÜYE LİNÇ GİRİŞİMİ

Kaza sonrası minibüsü bırakıp kaçmak isteyen Suriye uyruklu sürücüyü yakalayan mahalle sakinleri darp etti. Aşırı hızlı olduğunu iddia ettikleri sürücüyü vatandaşın elinden polis kurtardı. Polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılan sürücü gözaltına aldı. Mahalle sakinleri ise minibüse taş ve sopalarla zarar verdi. Polis, sürücünün evine düzenlenebilecek linç girişimi ihtimaline karşın kimliğini gizli tuttu.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Simge Kekeç ve arkadaşının ağır yaralandığı kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kekeç ve arkadaşının yolu kontrol ettikten sonra karşıya geçmek istediği ancak minibüs süratle gelip iki arkadaşa çarptığı görülüyor. Kazadan sonra sürücüye tepki gösteren mahalle sakinleri caddede sık sık kazaların yaşandığı belirterek trafiği yola kapatmak istedi. Polisin ikna ettiği kalabalık güçlükle sakinleştirilirken, mahalle sakinlerinden Mehmet Bozkurt, "Burada sürekli kaza oluyor. Çocuklarımız böyle eziliyor. Bu cadde de sürat yapıyorlar. Belediye buraya kasis yapsın, trafik ışıkları koyulsun" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.