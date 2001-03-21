Milas’ta polise saldırı: 2 yaralı

1.6.2017 - 00:03

Muğla’nın Milas ilçesinde cezaevi firarisi olan şahsı gözaltına almaya giden polis ekibi saldırıya uğradı. Olayda 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, birçok suçtan sabıkası olan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Y.K.’nın yerini tespit eden Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliğinde görevli KOM Milas Grup Amir Vekili S.O. ile A.Ç., şahsı TOKİ sınırları içerisinde gözaltına almak istedi. Gözaltı işlemi sırasında iki polis memurunu yanına gelen kalabalık bir grup polislere taşlarla saldırdılar. Olayda S.O. ve A.Ç. adlı polis memurları yaralanırken, bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, polis memurlarına saldırdığı tespit edilen aralarında Y.K.’nın kardeşi ve annesinin de yer aldığı 3 kişiyi gözaltına aldı.

Saldırıda yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan A.Ç. ile S.O.’nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Çağrı Purma

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