Milli kick boksçu Yavuz Selim Din silahlı saldırıya uğradı

22.3.2017 - 00:09

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde milli kick boksçu Yavuz Selim Din silahlı saldırıya uğradı. Din, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, milli kick bokscu Yavuz Selim Din Kocaali ilçesi Hendek Caddesi üzerinde bulunan babasının iş yeri önünde henüz bilinmeyen bir nedenden S.K., isimli şahısın silahlı saldırısına uğradı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Din, Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayı gerçekleştiren şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Milli kick boksçu Yavuz Selim Din silahlı saldırıya uğradı |Sakarya haberleri

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