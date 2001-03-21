Minibüs Botan Çayı’na uçtu: 2 ölü, 2 kayıp

7.6.2017 - 01:09

Siirt'in Pervari ilçesinde köye yolcu taşıyan minibüs Botan Çayı’na uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi suda kayboldu. Kayıpların bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Pervari ilçesine bağlı Sarıdam köyü ile Beğendik beldesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 56 AL 856 plakalı köy minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle Botan Çayı’na uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, çaya düşen aracın içerisindekileri kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar araçta bulunan Mehmet Emin Gönül ve Zahit Yaman'ın cansız bedenine ulaşırken, 2 kişinin suda kaybolduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Mehmet Niyazi Deniz

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