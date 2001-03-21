Minibüs otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

19.3.2017 - 13:33

Bitlis'te geziden dönen öğrencileri taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Güroymak karayolu Tahtalı köyü mevkiinde meydana geldi. Geziden dönen Bingöl Üniversitesi öğrencilerini taşıyan 21 S 0602 plakalı minibüs, kardan dolayı kayganlaşan yolda K.B. yönetimindeki 77 DT 737 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü K.B. hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü ve 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Bitlis Tatvan Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından geceyi geçirmek üzere Tatvan'daki öğrenci yurdunda misafir edildi.

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