Minik çocuğun inanılmaz kurtuluşu

1.6.2017 - 00:02

Sivas'ta küçük bir çocuğun üzerinden okul servis minibüsü geçti. Minik çocuk tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtulurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şeyhşamil Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oynayan ismi öğrenilemeyen çocuk, bir anda yoldan geçen okul servisinin altına girdi. Aracın üzerinden geçtiği çocuk tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay sonrası minik çocuğun büyük bir şok yaşaması ve ağlaması güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada çocuğun üzerinden geçen servis sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşması da dikkat çekti. Üzerinden minibüs geçen çocuğun yardımına da çevrede bulunan bir kadının yetiştiği kameralar tarafından kaydedildi.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret