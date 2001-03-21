Miras kavgasında kan aktı

Bursa’nın İznik ilçesinde, miras meselesinden çıkan kavgada bir kadın ile kızı tüfekle vuruldu.

Olay Elbeyli köyünün İnceteller mevkiindeki zeytin tarlasında meydana geldi. Kaymaz ve Çakır aileleri arasında uzun müddettir devam eden miras tartışması kanla noktalandı. S.K. (67), kızı G.K. (43) ve torunu O.D. (21) tarlada çalışırken, akrabaları olan İ.Ç. (43) ile tartıştı. İ.Ç, satışa çıkarılan tarlada hissesi bulunan halası S.K’ye neden imza atmadığına kızdı. Bu yüzden çıkan münakaşa büyürken, İ.Ç, yanında bulunan av tüfeği ile ateş ederek halası S.K. ile yeğeni G.K’yi ayaklarından vurdu. O.D,. ve yanında bulunan diğer akrabası müdahale ederek İ.Ç’nin elinden tüfeği aldı. Çıkan arbedede İ.Ç, bağ bıçkısıyla yüzünden yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 ekipleri yaralı anne kızı İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından her iki yaralı Bursa’ya sevk edildi. Zanlı İ.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alınarak, yüzündeki kesiğin tedavisi için hastane acil servisine getirildi. Yüzüne dikiş atılan zanlı buradan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bu arada anneannesi sevk olunacak o.d. de ambulansa binmek istedi. Görevlilerin yasak ikazına sinirlenen genç ortalığı birbirine kattı. "Cebimde param yok, ben nasıl gideceğim? Bırakın bineyim. Anneannemi yalnız bırakamam" dese de ambulansa binemedi. Gen

ci polis ve jandarma teskin etti.

Halil Ataş