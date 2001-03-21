MİT'in 15 temmuz darbe raporu açıklandı

MİT'in 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili komisyona gönderdiği rapor açıklandı. Raporda "Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından daha önce dış makamlarla paylaşılan notlarda FETÖ/PDY’nin darbe girişiminde bulunabileceği bildirilmiş olmakla birlikte, TSK bünyesinde istihbarat toplanamadığından, darbe girişiminin tarihi konusunda net bir istihbarata daha önceden ulaşılamamıştır" denildi.

DARBE SAATİ ERKENE ÇEKİLDİ

Örgüt mensuplarınca daha sonra verilen ifadelerde ’MİT Müşteşarı’nın Genelkurmay Karargahı’na gelmesi ve akabinde Genelkurmay Başkanı tarafından tüm askeri uçuşlar ile Ankara Garnizonu’ndaki askeri intikallerin ikinci bir emre kadar durdurulması üzerine darbe girişiminin başlama zamanının 16.07.2016 saat 03.00’ten 15 Temmuz 2016 saat 20.30 civarına alındığı’ belirtilmiştir. " ifadeler yer aldı.

36 sayfalık MİT raporu’nda ayrıca FETÖ/PDY’nin yurt içi ve yurt dışı yapılanmasına ilişkin belgeler yer aldı. FETÖ/PDY’nin yurt içi yapılanma ilişkin yer alan fotoğrafta, Türkiye’yi 5 bölgeye ayırdıkları ve İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Erzurum’un bölgelerdeki sorumlu iller olması dikkat çekti.