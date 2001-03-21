Muş’ta teröristlerle çatışma

Muş’ta merkeze bağlı Suluca kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik korucusu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık köyü kırsalında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında teröristlerin açtığı ateşe güvenlik güçlerince anında karşılık verildi. Çıkan çatışmada Erol Taş, Emrah Akçil, Ersin Akçil, Erdoğan Güler ve Mehmetcan Güler isimli güvenlik korucuları yaralanırken, bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Olay yerine sevk edilen zırhlı araçlarla bölgeden alınan yaralı korucular, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı korucuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın yaşandığı bölgede Muş Valiliği sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Valiliğin açıklamasında, “11 Mayıs 2017 günü saat 03:30’dan itibaren Muş Merkez ilçesi Alaniçi Köyü, Kayalısu Köyü, Yılmaz Mahallesi, Örtülü Mahallesi, Büyükler Mahallesi, Dalakulig Mahallesi, Licik Mahallesi, Breş Mahallesi, Malaali Mahallesi Geliyahacike Mahallesi, Yıldızlı Mahallesi, Buğdaylı Mahallesi, Bilhiddin Yaylası, Reylim Yaylası, Yamaç Köyü, Pekut Yaylası,Kazmadağ, Nasırkan Komları, Keranahisk Komları, Zeydo Komları ve Kopezer Tepe bölgelerindeki operasyonun sona ermesine kadar bahse konu yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere giden Muş-Kulp Karayolu üzerinde Kurtuluş Mahallesi çıkışı, Eralanı Köyü, Gürgür Mahallesi çıkışı ve Ulukaya Köyü güney çıkışında yol kontrol noktası oluşturularak karayolu çift taraflı trafiğe kapatılacaktır" denilmişti.