Mut’ta taktak motoru devrildi: 3 yaralı

7.6.2017 - 00:47

Mersin’in Mut ilçesinde taktak motoru olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Palantepe Mahallesi Mut Silifke karayolu üzerinde meydana geldi. Tolga Ay’ın (23) kullandığı tarım aracı olarak tabir edilen Taktak motoru kasa ile motor bölümünü tutan pimin kırılması sonucu devrildi.

Kazada sürücü Tolga Ay, Taktak kasasında yolcu olarak bulunan Abdullah Samet Şimşek (15) ve Yunus Emre Kılıç (23) yaralı olarak olay yerine gelen 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Çetin

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